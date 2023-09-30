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    Клопп: Я никогда так не гордился командой, как сегодня

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал судейские решения в матче против «Тоттенхэма» (1:2) в 7-м туре АПЛ.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Я никогда так не гордился командой, как сегодня. Я никогда не видел игры с такими несправедливыми и сумасшедшими решениями.

    Момент с красной карточкой Джонса выглядит по другому в замедленной съемке. Он на полной скорости попал в мяч и ударил сквозь него. Это невезение. Жота не должен был получить первую желтую карточку, затем он получил вторую. Сложно защищаться с восемью полевыми игроками.

    В моменте с Диасом не было офсайда. Это не офсайд, они неправильно провели линии. С этим очень тяжело смириться», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

    «Шпоры» после семи матчей в АПЛ находятся на второй строчке с 17 очками, а «Ливерпуль» после семи туров располагается на четвёртой строчке с 16 очками.

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