Клопп рассказал о том, куда «Ливерпуль» тратит деньги

Главный тренерзаявил, что в клубе создают хорошие условия для футболистов.

«Я понимаю, что люди рассматривают финансовое состояние клуба как только те деньги, которые он может потратить на покупку игроков.

Я тоже хочу тратить деньги только на покупку игроков, но люди не должны забывать, что клуб строит новую трибуну.

Недавно мы уже завершили реконструкцию одной трибуны. Еще мы строим новую тренировочную площадку, мы поддерживаем клуб в хорошем состоянии на длительной перспективе.

Дело не в том, что нам нужен бюджет в 200 млн фунтов, которые мы можем потратить на футболистов. Дело в том, что чем в более хороших условиях мы находимся, тем больше в будущем мы сможем тратить», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Ранее сообщалось о том, что владельцы «Ливерпуля» дополнительно инвестируют в клуб.

После 6-и сыгранных матчей «мерсисайцы» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 16-ю очками в активе. 30-го сентября «Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в рамках 7-го тура Премьер-лиги. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.