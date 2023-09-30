Игонин: К «Зениту» много вопросов

Экс-игрок «Зенита»поделился впечатлениями от поражения сине-бело-голубых «Оренбургу» со счетом 1:3 в матче 10-го тура РПЛ.

«Ожидал другого результата. Все отмечали, что с "Оренбургом" тяжело играть на выезде. Но три пропущенных гола в первом тайме — это не то, что мы ждали от "Зенита". Неприятное общее впечатление с учётом проигранного прошлого матча.

Главное, что пропущенные голы во многом не случайны, а соперник действительно переиграл "Зенит" в этих моментах. Что касается игры "Оренбурга" в обороне, то они оборонялись очень грамотно. Несмотря на то, что все понимают, как "Зенит" атакует, не у всех получается отбиваться. Неприятное ощущение, что как-то затянулось время, когда к "Зениту" много вопросов», — сказал Игонин «Чемпионату».

«Зенит» потерпел в РПЛ второе поражение кряду.