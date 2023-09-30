Ерохин: Это можно называть как угодно, но практически я оказался легионером

Полузащитник «Зенита»высказался о том, что клуб исключил его из заявки основной команды и заявил за «Зенит-2».

«Заявка получилась не простой в плане того, как ее многие восприняли. Да и для меня немного странная. После того, как в какой‑то момент изменился регламент, в РПЛ я стал практически легионером в заявке команды.

Называть это можно как угодно, но факт остается фактом: из‑за того, что три с половиной года, начиная с 18 лет, играл за молдавский "Шериф", с точки зрения заявки я оказался в статусе не доморощенного российского игрока. Хотя и не учился в академии "Шерифа", а играл за основу в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. "Шериф" просто стал моим первым взрослым профессиональным клубом. При этом воспитывался я в школе барнаульского "Динамо", а заканчивал детско‑юношеское футбольное образование в академии "Локомотива". И именно оттуда поехал в "Шериф", с которым подписал первый профессиональный контракт.

То есть паспорт у меня российский, я воспитанник российской футбольной школы, но таковым сейчас не считаюсь. Клуб всё это объяснил и обратился с просьбой — не буду ли я против, если меня формально заявят за "Зенит‑2", а по сути ничего не изменится? Ведь игроки нашей второй команды, благодаря сквозной заявке, могут выступать за основу.

Мне рассказали: есть вероятность, что уже после закрытия трансферного у клуба может появиться возможность заявить за основу еще одного игрока. Я, конечно, пошел навстречу, чтобы такая опция у "Зенита" была. Тем более, как уже не раз заявляли руководство клуба и наш главный тренер, — на моем положении в главной команде эта ситуация никак не сказывается. В чем вы уже могли убедиться.

Я понимаю, такой пункт в какой‑то степени логичен. Например, для ребят, которые получили российское футбольное гражданство или представляют другие страны, однако на поле легионерами не считаются. Но, наверное, в каждом таком правиле должны быть исключения, когда ситуация явно противоречит логике. Надеюсь, она в принципе изменится, чтобы в будущем в ней никто не оказывался», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».