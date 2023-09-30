Энрике рассказал о состоянии Мбаппе

Главный тренерзаявил, что нападающий командыне испытывает дискомфорт и тренируется вместе с основным составом.

«Килиан тренировался с командой, выполнял все упражнения, без всякого дискомфорта.

Сейчас он полностью доступен. Мбаппе целую неделю, но теперь он в идеальных кондициях», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе получил травму в матче Лиги 1 с «Марселем» и был заменен на 32-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне форвард провел 5 матчей в чемпионате Франции и забил 7 голов. В следующем матче ПСЖ встретится с «Клермоном» 30-го сентября в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.