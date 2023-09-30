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    Энрике рассказал о состоянии Мбаппе

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике заявил, что нападающий команды Килиан Мбаппе не испытывает дискомфорт и тренируется вместе с основным составом.

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    «Килиан тренировался с командой, выполнял все упражнения, без всякого дискомфорта.

    Сейчас он полностью доступен. Мбаппе целую неделю, но теперь он в идеальных кондициях», — приводит слова Энрике RMC Sport.

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    • Напомним, что Мбаппе получил травму в матче Лиги 1 с «Марселем» и был заменен на 32-й минуте встречи.

    В нынешнем сезоне форвард провел 5 матчей в чемпионате Франции и забил 7 голов. В следующем матче ПСЖ встретится с «Клермоном» 30-го сентября в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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