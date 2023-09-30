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    Дзагоев рассказал, почему решил переехать в Грецию

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    Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, почему решил продолжить карьеру в греческом клубе «Ламия».

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    «В первую очередь в Греции вспоминаю такие команды, как ПАОК, Панатинаикос, Олимпиакос, АЕК, которые всегда играли в еврокубках. Погодные условия здесь хорошие, всегда тепло — для меня это плюс.

    Знаю, что в том году "Ламия" чуть не вылетела, но в этом сезоне команда сильно обновилась, купили много игроков, у нас хороший состав. Надеюсь, скоро я тоже смогу внести свою лепту в командные действия.

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    • Да, подписали контракт на год. Даже не загадываю сейчас. Спокойно поработаем год — надеюсь, он пройдет удачно.

    Если все будет хорошо, можно играть и играть. Желание у меня есть, а дальше посмотрим», — приводит слова Дзагоева «Чемпионат».

    Дзагоев перешел в «Ламию» на правах свободного агента после истечения срока контракта с казанским «Рубином».

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