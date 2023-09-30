Дзагоев рассказал, почему решил переехать в Грецию

Бывший полузащитник ЦСКАрассказал, почему решил продолжить карьеру в греческом клубе

«В первую очередь в Греции вспоминаю такие команды, как ПАОК, Панатинаикос, Олимпиакос, АЕК, которые всегда играли в еврокубках. Погодные условия здесь хорошие, всегда тепло — для меня это плюс.

Знаю, что в том году "Ламия" чуть не вылетела, но в этом сезоне команда сильно обновилась, купили много игроков, у нас хороший состав. Надеюсь, скоро я тоже смогу внести свою лепту в командные действия.

Да, подписали контракт на год. Даже не загадываю сейчас. Спокойно поработаем год — надеюсь, он пройдет удачно.

Если все будет хорошо, можно играть и играть. Желание у меня есть, а дальше посмотрим», — приводит слова Дзагоева «Чемпионат».

Дзагоев перешел в «Ламию» на правах свободного агента после истечения срока контракта с казанским «Рубином».