начнут матч в 19:00 в РПЛ, 30.09.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Балтика». Коэффициент ставки — 1.70 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «ЦСКА»).

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