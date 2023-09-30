начнут матч в 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге, 30.09.2023.

Последний матч между собой: Арсенал Лондон — Борнмут 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Борнмут» — «Арсенал Лондон». Коэффициент ставки — 1.90 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Арсенал Лондон»).

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