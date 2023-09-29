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    Тен Хаг заявил, что из-за плотного графика нагрузка на футболистов стала слишком большая

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о календаре матчей в нынешнем сезоне.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «В этом сезоне из-за требований к футболистам мы уже расширили состав нашей команды. В середине прошлого сезона состоялся чемпионат мира, поэтому он получился более длительным.

    Кроме того, сезон был длиннее из-за участия в Кубке Англии, а затем футболисты принимали участие в матчах Лиги наций, в результате чего перерыв (между сезонами) был коротким.

    График увеличивается каждый раз. Нагрузка на футболистов слишком большая — это даже перенагрузка. Мои коллеги также указывали на это, и я тоже. Но расписание продолжает расширяться. Футболисты больше не могут справляться с такой перенагрузкой. И это то, что вы видите во многих командах», — сказал тен Хаг Sky Sports.

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    • В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас» 30-го сентября в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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