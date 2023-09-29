«Я все сказал». Тен Хаг не стал обсуждать ситуацию с Санчо

Главный тренеррезко отреагировал на вопрос о ситуации с полузащитником команды, который отстранен от тренировок с основным составом.

«Многие из вас так часто спрашивают меня об этом, задают эти вопросы. Я все сказал. Все. Добавить нечего», — заявил тен Хаг Manchester Evening News.

Напомним, что главный тренер «манкунианцев» был недоволен работой Санчо на тренировках и поэтому переставил включать футболиста в заявку на матчи. Сам англичанин обвинил тен Хага во лжи, написав пост на своей странице в соц. сетях, но затем удалил публикацию.

Ранее сообщалось о том, что дортмундская «Боруссия» не заинтересована в аренде Санчо.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» встретится 30-го сентября с «Кристал Пэлас». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.