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    «Я все сказал». Тен Хаг не стал обсуждать ситуацию с Санчо

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг резко отреагировал на вопрос о ситуации с полузащитником команды Джейдоном Санчо, который отстранен от тренировок с основным составом.

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    «Многие из вас так часто спрашивают меня об этом, задают эти вопросы. Я все сказал. Все. Добавить нечего», — заявил тен Хаг Manchester Evening News.

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  • 26/09/2023

    • Напомним, что главный тренер «манкунианцев» был недоволен работой Санчо на тренировках и поэтому переставил включать футболиста в заявку на матчи. Сам англичанин обвинил тен Хага во лжи, написав пост на своей странице в соц. сетях, но затем удалил публикацию.

    Ранее сообщалось о том, что дортмундская «Боруссия» не заинтересована в аренде Санчо.

    В следующем матче «Манчестер Юнайтед» встретится 30-го сентября с «Кристал Пэлас». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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