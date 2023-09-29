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    Постекоглу: Клопп — выдающийся тренер. Его приход вывел АПЛ на новый уровень

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу перед матчем 7-го тура АПЛ против «Ливерпуля» очень лестно высказался о своем коллеге Юргене Клоппе.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Юрген — выдающийся тренер. Будет справедливо сказать, что он один из тех тренеров, который оказал влияние на всю АПЛ, а не только на свой клуб.

    Когда Юрген возглавил "Ливерпуль", он бросил вызов многим условностям чемпионата Англии и представил новый стиль игры, которому последовали другие.

    Игра с командой Клоппа для "Тоттенхэма" — это отличная проверка, где мы находимся на данный момент.

    Когда Юрген пришёл в лигу, он вывел на другой уровень темп и интенсивность, с которой они играли. АПЛ всегда была достаточно динамичной лигой, но я считаю, что "Ливерпуль" с Клоппом вывел её на другой уровень», — приводит слова Постекоглу ESPN.

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