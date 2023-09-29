Постекоглу: Клопп — выдающийся тренер. Его приход вывел АПЛ на новый уровень

Главный тренер «Тоттенхэма»перед матчем 7-го тура АПЛ против «Ливерпуля» очень лестно высказался о своем коллеге

«Юрген — выдающийся тренер. Будет справедливо сказать, что он один из тех тренеров, который оказал влияние на всю АПЛ, а не только на свой клуб.

Когда Юрген возглавил "Ливерпуль", он бросил вызов многим условностям чемпионата Англии и представил новый стиль игры, которому последовали другие.

Игра с командой Клоппа для "Тоттенхэма" — это отличная проверка, где мы находимся на данный момент.

Когда Юрген пришёл в лигу, он вывел на другой уровень темп и интенсивность, с которой они играли. АПЛ всегда была достаточно динамичной лигой, но я считаю, что "Ливерпуль" с Клоппом вывел её на другой уровень», — приводит слова Постекоглу ESPN.

«Шпоры» сыграют с «Ливерпулем» в субботу, 30 сентября, в 19:30 (мск). Команды в таблице АПЛ сейчас разделяют два очка. «Ливерпуль» занимает 2-е место, а «Тоттенхэм» расположился на 4-й позиции.