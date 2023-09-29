Почеттино считает, что «Челси» нужны новые трансферы

Главный тренер лондонского «Челси»высказался о своих отношениях с руководством «аристократов» и рассказал нужны ли ему новые футболисты в зимнее трансферное окно.

«Отношения и общение с владельцами и спортивными директорами очень хорошие. Когда трансферное окно закрылось, я сказал, что мне нужно более активно участвовать.

Я работаю над тем, чтобы определить, что нам нужно в январском окне. Я занимаюсь трансферами. И нам нужно работать и попытаться восстановить Нкунку и Брою чтобы дать команде больше голов», — приводит слова наставника «Челси» журналист Бен Джейкобс в своей соцсети.

После 6-ти туров «аристократы» идут лишь на 16 месте в АПЛ с 5 очками. Маурисио Почеттино возглавил «Челси» летом 2023 года.