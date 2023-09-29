ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ФизиевФизиев проиграл второй бой за год. «Атаману» не видать титульника с Махачевым
    Все новости спорта

    Почеттино считает, что «Челси» нужны новые трансферы

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Челси АПЛ Футбол Англии
    Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о своих отношениях с руководством «аристократов» и рассказал нужны ли ему новые футболисты в зимнее трансферное окно.

    Маурисио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурисио Почеттино

    «Отношения и общение с владельцами и спортивными директорами очень хорошие. Когда трансферное окно закрылось, я сказал, что мне нужно более активно участвовать.
    Я работаю над тем, чтобы определить, что нам нужно в январском окне. Я занимаюсь трансферами. И нам нужно работать и попытаться восстановить Нкунку и Брою чтобы дать команде больше голов», — приводит слова наставника «Челси» журналист Бен Джейкобс в своей соцсети.

    После 6-ти туров «аристократы» идут лишь на 16 месте в АПЛ с 5 очками. Маурисио Почеттино возглавил «Челси» летом 2023 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Севилья» очки у «Барселоны»?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Кто прервет свою неудачную серию?
  • «Ростов» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Покончит ли с победами «Хоффенхайма» «Дортмунд»?
  • «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.63
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры