Петржела: За Карпина многие бы хотели побороться в Европе, но не сейчас

Бывший главный тренерсчитает, что наставники сборной Россиимог бы работать в европейской сборной.

«Карпин — хороший тренер, который может, смело конкурировать с тренерами европейских сборных. Он бы мог в будущем возглавить сборную из европейской страны, но из-за политики сейчас это представить сложно — сейчас к русским не очень хорошее отношение.

Возможно, что через какое-то время Карпина смогут пригласить. Особенно учитывая его два гражданства ЕС, Карпин имеет большие шансы на работу в Европе в будущем. У него есть футбольный интеллект, характер, опыт и харизма. За такого специалиста многие бы хотели побороться в Европе, но не сейчас», — приводит слова Петржелы Sport24.