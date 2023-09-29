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    Президент ПСЖ об игре Левандовского: Машина для забивания голов, вы должны гордиться им

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    Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высоко оценил игру нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Я придерживаюсь политики не говорить об игроках, которые не находятся в ПСЖ, и о трансферах, которые произойдут или должны были произойти. Но ни для кого не секрет, что Роберт феноменальный нападающий.

    Каждый клуб мира смотрел на него и на каком-то этапе задумывался о его подписании. Но Роберт сегодня в "Барселоне", и я уважаю это. Вы должны гордиться им. Таких бомбардиров, которые забивали голы почти в каждом матче, было не так много.

    Машина для забивания голов и отличный парень. Мы встретились, и я могу сказать о нем только хорошее», — сказал Аль-Хелаифи в интервью Meczyki.pl.

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    • В нынешнем сезоне Левандовский провел 7 матчей за «Барселону» в Примере, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи. Действующий контракт 35-летнего форварда с «сине-гранатовыми» заканчивается летом 2024 года.

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