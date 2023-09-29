Президент «Баварии»: Многие соперники тратят гораздо больше нас, но так и не победили в Лиге чемпионов

Президент «Баварии»считает, что для победы мюнхенского клуба в Лиге чемпионов не требуются колоссальные финансовые вливания, как делают некоторые конкуренты.

«Многие большие клубы тратят гораздо больше, чем мы, но им так и не удалось выиграть Лигу чемпионов. Конечно, деньги в чем-то упрощают жизнь, но только их недостаточно. Если вы достаточно хороши, то можете выиграть Лигу чемпионов и с меньшими деньгами — и это то, чего мы хотим.

Мы также должны убедиться, чтобы Бундеслига не затерялась на международном уровне. Топовому футболу нужны топовые клубы. Без них лига исчезнет с радаров», — сказал Хайнер в интервью FAZ.

Герберт Хайнер стал президентом «Баварии» в 2019 году, сменив на этой должности легендарного Ули Хенесса, работавшего президентом с 2009 года, а с 1979 года генеральным менеджером.