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    Президент «Баварии»: Многие соперники тратят гораздо больше нас, но так и не победили в Лиге чемпионов

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    Президент «Баварии» Герберт Хайнер считает, что для победы мюнхенского клуба в Лиге чемпионов не требуются колоссальные финансовые вливания, как делают некоторые конкуренты.

    Герберт Хайнер
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    Герберт Хайнер

    «Многие большие клубы тратят гораздо больше, чем мы, но им так и не удалось выиграть Лигу чемпионов. Конечно, деньги в чем-то упрощают жизнь, но только их недостаточно. Если вы достаточно хороши, то можете выиграть Лигу чемпионов и с меньшими деньгами — и это то, чего мы хотим.

    Мы также должны убедиться, чтобы Бундеслига не затерялась на международном уровне. Топовому футболу нужны топовые клубы. Без них лига исчезнет с радаров», — сказал Хайнер в интервью FAZ.

    Герберт Хайнер стал президентом «Баварии» в 2019 году, сменив на этой должности легендарного Ули Хенесса, работавшего президентом с 2009 года, а с 1979 года генеральным менеджером.

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