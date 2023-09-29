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    Гравенберх рассказал, какие компоненты игры футболист отрабатывает в «Ливерпуле»

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    Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх рассказал о том, чем отличается английский футбол от всех остальных.

    Райан Гравенберх
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    Райан Гравенберх

    «Я думаю, что в Англии более физически развита игра, и интенсивность игры здесь намного выше, чем там, откуда я приехал.

    Для меня была также важна игра с "Лестер Сити" — это команда из Чемпионшипа, но, конечно, они пришли из Премьер-лиги, и вы видите, с какой интенсивностью они играют. К этому нужно адаптироваться, и мы работаем над этим. Особенно это касается меня, ведь в прошлом сезоне я играл не так много, поэтому мне нужно адаптироваться.

    Я думаю, что контрпрессинг — это то, что он (главный тренер) хочет вложить в меня, в мою голову, чтобы я непосредственно думал об этом, поэтому я считаю, что контрпрессинг — это главная вещь.

    Он (Пепейн Лейндерс, тренер "Ливерпуля") много объясняет мне, в том числе перед игрой и в перерывах. Мне это нравится, потому что он ещё и говорит по-голландски, поэтому может объяснить», — приводит слова Гравенберха пресс-служба клуба.

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    В следующем матче «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» 30-го сентября. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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