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    Защитник ЦСКА больше не сыграет в этом году из-за травмы

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    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, когда сможет возобновить тренировки.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    Дивеев больше не сыграет в этом году из-за травмы голеностопа.

    «Меня стоит ждать на поле в феврале, потому что первый и второй сборы я буду заниматься индивидуально с Игорем Степановым, который является врачом-реабилитологом.

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    • Охота полностью набрать форму и не быть как в том году, когда я после повреждения сразу начал тренироваться с командой и получил травму камбаловидной мышцы, и мышцы живота.

    Не хочу, чтобы это повторялось. Не охота наступать на одни и те же грабли», — приводит слова Дивеева пресс-служба «армейцев».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.

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