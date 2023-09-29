Защитник ЦСКА больше не сыграет в этом году из-за травмы

Защитник ЦСКАрассказал, когда сможет возобновить тренировки.

Дивеев больше не сыграет в этом году из-за травмы голеностопа.

«Меня стоит ждать на поле в феврале, потому что первый и второй сборы я буду заниматься индивидуально с Игорем Степановым, который является врачом-реабилитологом.

Охота полностью набрать форму и не быть как в том году, когда я после повреждения сразу начал тренироваться с командой и получил травму камбаловидной мышцы, и мышцы живота.

Не хочу, чтобы это повторялось. Не охота наступать на одни и те же грабли», — приводит слова Дивеева пресс-служба «армейцев».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.