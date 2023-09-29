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    Давила после перехода в ЦСКА рассказал о сложностях жизни в Москве

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    Нападающий ЦСКА Виктор Давила заявил, что автомобильный трафик в Москве является самым сложным моментом в адаптации.

    Виктор Давила
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    Виктор Давила

    «Планирую ли изучать русский язык? Конечно. Я прекрасно понимаю, что нужно выучить русский язык. Эти знания помогут ещё лучше адаптироваться в команде, узнать культуру России, таким образом я буду лучше включён в клуб.

    Я ежедневно изучаю русский, слушаю, как говорят мои партнёры по команде, их фразы, отдельные слова, пытаюсь их запоминать и воспроизводить самостоятельно. Надеюсь, что в ближайшем будущем смогу изъясняться. И хочу также погрузиться в российскую культуру, считаю важным иметь знания о стране, в которой живу.

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    К чему дольше всего привыкал? Да, я даже в общении с сотрудником клуба говорил, что московский трафик — это единственный момент адаптации, который вызывает у меня определённые сложности. К нему нужно особенно привыкать.

    Поначалу было очень сложно, потом потихоньку стал свыкаться. Было важно понимать, сколько времени ты проведёшь в машине, чтобы куда‑то доехать. Так что трафик — самая сложная часть адаптации», — приводит слова Давилы «Матч ТВ».

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    • В августе этого года Давила перешел в ЦСКА, подписав контракт до лета 2027 года. Форвард успел провести 4 матча за армейцев и сделал одну голевую передачу.

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