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    Балахнин считает Карпина отличным специалистом

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    Ветеран «Ростова» Сергей Балахнин высказался о главном тренере клуба Валерии Карпине и оценил текущие результаты.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Ожидал ли я лучшего результата от "Ростова" перед началом чемпионата? Честно говоря, нет. Я ждал сильных новичков. Мне было очевидно, что без качественных усилений команде будет очень тяжело. К сожалению, новички не усилили команду. Селекция — это одна из причин неудачного старта сезона.

    Многие критикуют Карпина? В чем-то критика Карпина оправдана, в чем-то огульна. Он в любом случае хороший тренер и заслуженно входит в элиту наших специалистов. К несчастью, он сейчас столкнулся с отсутствием новых идей. Команда играет так же, как два года назад. Противники уже адаптировались», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

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    • Валерий Карпин был назначен главным тренером «Ростова» в конце 2017 года. Он ненадолго покидал клуб (с августа 2021 по март 2022), когда работал только со сборной Россией. Сейчас «Ростов» идет лишь на 11-м месте после 10 туров в РПЛ.

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