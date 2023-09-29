Антони возобновил тренировки с «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила, что бразильский хавбекполучил разрешение на возобновление тренировочного процесса вместе с остальными членами команды

«С момента появления первых обвинений в июне Антони сотрудничал с полицией как в Бразилии, так и в Великобритании, и продолжает это делать. Как работодатель Антони "Манчестер Юнайтед" принял решение о том, что он возобновит тренировки в Каррингтоне и будет доступен для участия в матчах, пока полиция будет проводить расследование.

Это решение может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития событий. Как клуб мы осуждаем акты насилия. Мы признаём важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлечён в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие», — сказано в опубликованном на официальном сайте «красных дьяволов».