Президент 2DROTS оценил слова Дюкова о невозможности выдачи wild-card для участия в РПЛ

Президент 2DROTSответил на вопрос о словах главы РФС, заявившего, что выдача wild-card клубам Медиалиги на участие в РПЛ невозможна.

«Дюков сказал, что по спортивному принципу. Я уже сколько времени это слышу. Уже раз пять нам это говорили.

Это справедливо. Просто здесь вопрос в другом. В состоянии, в котором футбол у нас. Грубо говоря, в ФНЛ играют команды с громадными бюджетами. Не знаю, что с этими деньгами делается, но мы показываем, что с меньшим бюджетом мы конкурентоспособны. Лучше начать что-то менять и впускать ребят, которые искренне этим горят и выстраивают честную бизнес-модель», — цитирует Панасюка «СЭ».

28 сентября 2DROTS уступили «Химкам» в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России (0:2).