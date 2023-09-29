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    Президент 2DROTS оценил слова Дюкова о невозможности выдачи wild-card для участия в РПЛ

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    Президент 2DROTS Никита Панасюк ответил на вопрос о словах главы РФС Александра Дюкова, заявившего, что выдача wild-card клубам Медиалиги на участие в РПЛ невозможна.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Дюков сказал, что по спортивному принципу. Я уже сколько времени это слышу. Уже раз пять нам это говорили.

    Это справедливо. Просто здесь вопрос в другом. В состоянии, в котором футбол у нас. Грубо говоря, в ФНЛ играют команды с громадными бюджетами. Не знаю, что с этими деньгами делается, но мы показываем, что с меньшим бюджетом мы конкурентоспособны. Лучше начать что-то менять и впускать ребят, которые искренне этим горят и выстраивают честную бизнес-модель», — цитирует Панасюка «СЭ».

    28 сентября 2DROTS уступили «Химкам» в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России (0:2).

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