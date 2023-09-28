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    Сутормин поставил тройку игре «Зенита» на старте сезона

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    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался об игре своей команды на старте нынешнего сезона в РПЛ.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Поражение в матче с "Локомотивом"? Думаю, оно забыто, но о настроении, которое у нас было сразу после матча, надо помнить всегда, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.

    Это должно стать для нас дополнительным настроем на следующий матч. Мы настроены реабилитироваться перед болельщиками, выиграть и начать свой победный путь.

    Как бы оценил игру "Зенита"? На троечку. Эти домашние поражения на последних минутах сыграли не лучшую роль. Есть еще две трети пути, чтобы исправить ситуацию, — цитирует Сутормина пресс-служба "Зенита".

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    • После 9-и туров "сине-бело-голубые" занимают 3-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в актиев. Сутормин провел 5 матчей в нынешнем сезоне и сделал одну голевую передачу.

    В следующем матче "Зенит" сыграет 30-го октября с "Оренбургом" в рамках 10-го тура РПЛ.

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