«Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось». Слуцкий — о ситуации с Джикией в «Спартаке»

Экс-тренервысказался о том, что главный тренерперестал ставить защитникав стартовый состав.

«В "Спартаке" сейчас не так важна раздевалка. Сегодня оптимальный момент, чтобы не использовать лидеров и капитанов.

Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что многолетний капитан «Спартака» Джикия не принимал участие в 2-х последних турах РПЛ с «Динамо» (1:0) и «Сочи» (1:0).

Контракт Джикия со «Спартаком» заканчивается летом 2024 года. У игрока имеется опция автоматического продления еще на один сезон.