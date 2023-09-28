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    Экс-вратарь «Арсенала»: Если «Челси» избавится от Почеттино, то я буду очень рад

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    Бывший вратарь «Арсенала» Дэвид Симэн высказался о перспективах «Челси» в нынешнем сезоне АПЛ под руководством главного тренера Маурисио Почеттино.

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    «Когда "Астон Вилла" обыграла "Челси", было много разговоров об увольнении Почеттино. Проблема не в нем.

    Если они избавятся от него, я буду очень рад, потому что тогда для "Челси" все закончится. Чем дольше он здесь продержится, тем лучше они станут. В этом нет никаких сомнений.

    Я слышал, как кто-то сказал, что это похоже на то, что у него много карт, но он не может найти нужную комбинацию.

    Это молодая команда. Я думаю, ему ее в чем-то навязали. Многие сотрудники были уволены после смены владельца. Это нехороший знак. Не только тренеры, но и экипировщики и так далее.

    У "Челси" все получится. "Арсеналу" играть с ними через пару недель, и им нужно взять три очка, пока это возможно, потому что нет никаких сомнений, что "синие" будут становиться лучше», — сказал Симэн Metro.

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