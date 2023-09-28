Экс-вратарь «Арсенала»: Если «Челси» избавится от Почеттино, то я буду очень рад

Бывший вратарьвысказался о перспективахв нынешнем сезоне АПЛ под руководством главного тренера

«Когда "Астон Вилла" обыграла "Челси", было много разговоров об увольнении Почеттино. Проблема не в нем.

Если они избавятся от него, я буду очень рад, потому что тогда для "Челси" все закончится. Чем дольше он здесь продержится, тем лучше они станут. В этом нет никаких сомнений.

Я слышал, как кто-то сказал, что это похоже на то, что у него много карт, но он не может найти нужную комбинацию.

Это молодая команда. Я думаю, ему ее в чем-то навязали. Многие сотрудники были уволены после смены владельца. Это нехороший знак. Не только тренеры, но и экипировщики и так далее.

У "Челси" все получится. "Арсеналу" играть с ними через пару недель, и им нужно взять три очка, пока это возможно, потому что нет никаких сомнений, что "синие" будут становиться лучше», — сказал Симэн Metro.

После 6-и туров «Челси» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 5-ю очками в активе. В следующем матче «синие» встретятся 2-го октября с «Фулхэмом».