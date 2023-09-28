Семак: «Зениту» очень непросто в этом чемпионате России

Главный тренер «Зенита»оценил выступление команды в текущем сезоне.

«Зенит» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав в девяти турах 17 очков.

«На сегодняшний день это пища для размышлений, ничего катастрофического не произошло.

Перед стартом этого чемпионата все говорили, что будет сложный сезон — конкуренты подтянулись. Это чемпионат, в котором нам очень непросто. Наша задача — делать то, что должны, а дальше посмотрим, как будет складываться сезон.

Что касается поражений от "Динамо" и "Локомотива", с футбольной точки зрения это были разные матчи. Если взять матч с "Динамо", то первый тайм мы сыграли хуже своих возможностей, а второй провели хорошо.

Что касается "Локомотива", то это была одинаковая с точки зрения качества игра — может быть, во втором тайме играли чуть лучше, чем в первом, но, к сожалению, количество моментов и качество игры не всегда совпадает с результатом на табло. Думаю, это был матч как раз из этой серии. Мы заслуживали другого результата, но такой в спорте случается, причем достаточно часто.

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По каким-то компонентам мы стартовали чуть хуже, чем в прошлые годы, по каким-то — остались на прежнем уровне. Большой разницы я не вижу», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.