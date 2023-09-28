Марио Фернандес: ЦСКА не захотел платить моему агенту, а ведь это не такие большие деньги

Бразильский защитник «Зенита»рассказал, что одной из причин его отказа перейти встало то, что московский клуб не захотел выплачивать его агентуположенную компенсацию за трансфер в размере 365 тысяч евро.

«Никакой вины Машаду нет. Жорже — мой представитель с первого же момента в Москве. Вместе с ним я подписывал, а потом продлевал соглашение с ЦСКА. Он всегда был в моей жизни.

Повторю: при переходе игрока агенту полагается процент. Эти люди тоже работают над сделкой. Мне кажется, тут все совершенно справедливо.

Насколько я знаю, твои предположения верны: ЦСКА хотел заплатить только часть из 365 тысяч, причитавшуюся "Интеру", и не хотел платить агенту. А ведь эта выплата — опять-таки не какая-то космическая сумма», — рассказал Марио Фернандес в интервью Sport24.