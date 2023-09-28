Владельцы «Ливерпуля» дополнительно инвестируют в клуб

Глава Fenway Sports Groupсообщил, что глобальная спортивная инвестиционная компаниясделала дополнительные инвестиции в акционерный капитал футбольного клуба

«Наша долгосрочная приверженность "Ливерпулю" остается такой же сильной, как и прежде. Мы всегда говорили, что, если найдется инвестиционный партнер, который подойдет "Ливерпулю", мы воспользуемся этой возможностью, чтобы помочь обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость и будущий рост клуба», — приводит слова Гордона официальный сайт клуба.

«Для нас большая честь сотрудничать с FSG и поддерживать замечательное наследие "Ливерпуля" в рамках стратегического партнерства, которое основано на взаимном уважении и глубоких отношениях между нашими командами», — сказал исполнительный председатель Dynasty Джонатан М. Нельсон.

«Ливерпуль» успешно стартовал в текущем сезоне АПЛ, после 6-ти туров он идет на втором месте с 16 очками. С победы он начал свой путь и в Лиге Европы, переиграв австрийский «ЛАСК» со счетом 3:1. В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял лишь 5-е место и впервые за долгое время оказался вне зоны Лиги чемпионов.