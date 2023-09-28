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    Владельцы «Ливерпуля» дополнительно инвестируют в клуб

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    Глава Fenway Sports Group Майк Гордон сообщил, что глобальная спортивная инвестиционная компания Dynasty Equity сделала дополнительные инвестиции в акционерный капитал футбольного клуба «Ливерпуль».

    «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»

    «Наша долгосрочная приверженность "Ливерпулю" остается такой же сильной, как и прежде. Мы всегда говорили, что, если найдется инвестиционный партнер, который подойдет "Ливерпулю", мы воспользуемся этой возможностью, чтобы помочь обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость и будущий рост клуба», — приводит слова Гордона официальный сайт клуба.

    «Для нас большая честь сотрудничать с FSG и поддерживать замечательное наследие "Ливерпуля" в рамках стратегического партнерства, которое основано на взаимном уважении и глубоких отношениях между нашими командами», — сказал исполнительный председатель Dynasty Джонатан М. Нельсон.

    «Ливерпуль» успешно стартовал в текущем сезоне АПЛ, после 6-ти туров он идет на втором месте с 16 очками. С победы он начал свой путь и в Лиге Европы, переиграв австрийский «ЛАСК» со счетом 3:1. В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял лишь 5-е место и впервые за долгое время оказался вне зоны Лиги чемпионов.

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