«Очень уверенный в себе человек». Клопп — об игровых качествах Собослаи

Главный тренервысказался об игре полузащитника команды, который присоединился к «мерсисайцам» этим летом.

«С первой минуты тренировки он производил впечатление. Это отличный игрок и отличный парень. Он очень уверенный в себе человек.

Он также весьма трудолюбивый. Любой может это заметить, поскольку он всегда прессингует, а также старается отобрать мяч у соперника как можно скорее», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне Собослаи провел 8 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил 2 гола. Напомним, что «мерсисайцы» заплатили «Лейпцигу» за полузащитника 70 млн. евро.

В следующем матче «Ливерпуль» в Лондоне встретится с «Тоттенхэмом» 30-го сентября в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги.