Изидор: Не хотел оставаться в «Локомотиве», готов был перейти даже в «Мец»

Форвард «Зенита»рассказал о несостоявшемся переходе во французскийиз московского «Локомотива».

«До самой последней минуты работы трансферного окна мы пытались сделать всё возможное, чтобы "Мец" и "Локо" договорились. Я был на связи по телефону с Ульяновым, просил его: "Пожалуйста, примите это предложение".

Я не совсем понимал, какую линию выстраивает "Локомотив" — к тому моменту я уже совершенно не хотел оставаться в клубе. Всё это в комплексе еще сильнее убедило меня в желании покинуть клуб — отношения с руководящими лицами были выяснены.

Когда я вернулся из отпуска 17-го июня, первое, что я сказал Галактионову и Ульянову: "Вы должны знать о моем желании". Они ответили: "Хорошо, мы понимаем. Будем ждать предложений". И затем предложения начали поступать, их было много, но на каждое клуб отвечал отказом», — сказал Изидор «Чемпионату».

Французский нападающий стал игроком «Локомотива» в январе 2022 года, сыграл 34 матча, забил 15 голов. Летом 2023 года объявил о желании покинуть стан «железнодорожников», самовольно уехал в Европу, а в итоге 9 сентября оказался в «Зените».