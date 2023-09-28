ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемEA Sports FC 24: топ-10 футболистов, рейтинг которых явно недооценен
  • 17:29
    • Бербатов: Санчо переоценивает свою значимость для «МЮ», он не Роналду или Руни
  • 17:04
    • Мыскина дала согласие стать президентом «Лады» — Чеботарев
  • 16:24
    • Это'О обвиняют в коррупции, взяточничестве и договорных матчах
  • 16:07
    • Источник: ФИФА приняла сторону «Зенита» в споре с «Барселоной» по бонусам за Малкома
  • 15:41
    • Звонарева уступила в четвертьфинале турнира в Нинбо
    Все новости спорта

    Изидор: Не хотел оставаться в «Локомотиве», готов был перейти даже в «Мец»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Локомотив РПЛ Футбол России
    Форвард «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о несостоявшемся переходе во французский «Мец» из московского «Локомотива».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «До самой последней минуты работы трансферного окна мы пытались сделать всё возможное, чтобы "Мец" и "Локо" договорились. Я был на связи по телефону с Ульяновым, просил его: "Пожалуйста, примите это предложение".

    Я не совсем понимал, какую линию выстраивает "Локомотив" — к тому моменту я уже совершенно не хотел оставаться в клубе. Всё это в комплексе еще сильнее убедило меня в желании покинуть клуб — отношения с руководящими лицами были выяснены.

    Когда я вернулся из отпуска 17-го июня, первое, что я сказал Галактионову и Ульянову: "Вы должны знать о моем желании". Они ответили: "Хорошо, мы понимаем. Будем ждать предложений". И затем предложения начали поступать, их было много, но на каждое клуб отвечал отказом», — сказал Изидор «Чемпионату».

  • Изидор: Удивился, когда «Локомотив» отпустил меня в лучшую команду России
  • Читайте по теме

    • Французский нападающий стал игроком «Локомотива» в январе 2022 года, сыграл 34 матча, забил 15 голов. Летом 2023 года объявил о желании покинуть стан «железнодорожников», самовольно уехал в Европу, а в итоге 9 сентября оказался в «Зените».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» выиграть на поле «Осасуны»?
  • «Осасуна — Атлетико» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Рома» проиграет на поле «Дженоа»?
  • «Дженоа» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.82
    •
  • Химчане быстро разберутся с представителем Медиалиги
  • 2DROTS — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.82
  • Прогноз на матч Дженоа — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.63
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аль-Таи — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры