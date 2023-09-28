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    Филадельфия Юнион — Даллас: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.09.2023 в 02:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Филадельфия Юнион — Даллас

    Футбол MLS
    Филадельфия Юнион и Даллас начнут матч в 02:30 в американской футбольной лиге MLS, 28.09.2023.

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    Последний матч между собой: Даллас — Филадельфия Юнион 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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