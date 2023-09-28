Источник: Дзагоев станет игроком «Ламии»

Бывший полузащитникпродолжит карьеру в греческой

33-летний Дзагоев согласовал условия личного трудового соглашения с «Ламией», информирует «Евро-Футбол.Ру». В четверг, 28 сентября, российский хавбек должен прибыть в Грецию.

Напомним, прошедшим летом Дзагоев покинул казанский «Рубин» на правах свободного агента, за который выступал с сентября 2022 года. С середины июля футболист находился в поиске новой команды.

На данный момент «Ламия» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав шесть очков в шести играх.