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    Агент Джикии — о новом контракте: Никакой паники и дедлайнов нет

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    Известный агент Вадим Шпинев, работающий с капитаном «Спартака» Георгием Джикия, рассказал, как проходят переговоры по новому контракту между игроком и клубом.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Никаких проблем нет. Нет никакой паники, никаких дедлайнов и переживаний. Спокойная и рабочая обстановка. Мы хотим сейчас паузы, не стремимся к комментариям и высказываниям. А уж тем более не хотим вступать в какие-то распри и давить на клуб через прессу.

    Нет, все в порядке. Встреча с руководством "Спартака" осенью? Пока нет временных отрезков. Клуб выразил готовность на тот момент, но дата, когда мы начнем работать по данному направлению, не была указана», — сказал Шпинев «СЭ».

    Напомним, что соглашение игрока сборной России заканчивается следующим летом. Джикия стал футболистом «Спартака» в 2017 году, всего сыграл 211 матчей, забил 5 голов. В последних турах 29-летний футболист все чаще остается на скамейке запасных, а его место в основном составе занимает серб Срджан Бабич.

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