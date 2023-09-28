Камавинга продлит контракт с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала»в ближайшее время продлит контракт с клубом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, француз подпишет с «Королевским клубом» соглашение на улучшенных финансовых условиях.

Кроме того, в договоре будет предусмотрена сумма отступных за игрока, которая может составить один миллиард евро.

Действующий контракт Эдуардо с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Камавинга в 85 миллионов евро. В текущем чемпионате Испании он провел семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.