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    Бербатов: Санчо переоценивает свою значимость для «МЮ», он не Роналду или Руни

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    Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказал свое мнение по поводу отстранения Джейдона Санчо из состава команды.

    Димитар Бербатов
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    Димитар Бербатов

    «Я думаю, Санчо переоценивает свою значимость. Он не выиграл с ними так много трофеев. Когда речь идет о Роналду, все по-другому, поскольку он всего добился. Я был в клубе, когда Уэйн Руни поссорился с менеджером, и они все уладили. Это другая ситуация.

    "Юнайтед" может легко решить избавиться от Санчо из-за этого. Каким бы талантливым он ни был, ему еще предстоит это в "Юнайтед". Мы можем только предполагать, почему это так, может быть, это из-за его окружения или людей, с которыми он общается, или, может быть, это потому, что он не согласен с менеджером. Если это затянется, я не вижу, варианта лучше, чем расстаться», — цитирует Бербатова Goal.

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    • Две недели назад стало известно о конфликте главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага и полузащитника Джейдона Санчо. Его итогом стало отстранение игрока от команды. Голландский специалист заявил, что вернет его в состав, как только он извинится перед ним и командой. Санчо сказал, что не собирается этого делать, даже несмотря на уговоры партнеров.

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