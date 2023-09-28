Бербатов: Санчо переоценивает свою значимость для «МЮ», он не Роналду или Руни

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед»высказал свое мнение по поводу отстранения Джейдона Санчо из состава команды.

«Я думаю, Санчо переоценивает свою значимость. Он не выиграл с ними так много трофеев. Когда речь идет о Роналду, все по-другому, поскольку он всего добился. Я был в клубе, когда Уэйн Руни поссорился с менеджером, и они все уладили. Это другая ситуация.

"Юнайтед" может легко решить избавиться от Санчо из-за этого. Каким бы талантливым он ни был, ему еще предстоит это в "Юнайтед". Мы можем только предполагать, почему это так, может быть, это из-за его окружения или людей, с которыми он общается, или, может быть, это потому, что он не согласен с менеджером. Если это затянется, я не вижу, варианта лучше, чем расстаться», — цитирует Бербатова Goal.

Две недели назад стало известно о конфликте главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага и полузащитника Джейдона Санчо. Его итогом стало отстранение игрока от команды. Голландский специалист заявил, что вернет его в состав, как только он извинится перед ним и командой. Санчо сказал, что не собирается этого делать, даже несмотря на уговоры партнеров.