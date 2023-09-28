Артета отказался комментировать игру голкипера «Арсенала» Рамсдейла

Главный тренерответил на вопрос об игре голкипера команды, который потерял место в основном составе «канониров».

«Не думаю, что я тот, кто должен отвечать на вопрос о качестве игры Рамсдейла, потому что именно я выступал в роли инициатора его перехода в нашу команду. Все остальные ставили под сомнение это решение.

Не думаю, что я тот, кто должен отвечать на подобные вопросы», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В прошлом сезоне голкипер провел 38 матчей за «Арсенал», в 16-и из который сыграл на ноль, а в сезоне 2023/2024 принял участие в 4-х встречах и в одном поединке оставил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось о том, что Рамсдейл может перейти в «Челси» или «Баварию».