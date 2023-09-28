Артета отказался комментировать игру голкипера «Арсенала» Рамсдейла

Эрон Рамсдейл Фото: globallookpress.com
«Не думаю, что я тот, кто должен отвечать на вопрос о качестве игры Рамсдейла, потому что именно я выступал в роли инициатора его перехода в нашу команду. Все остальные ставили под сомнение это решение.
Не думаю, что я тот, кто должен отвечать на подобные вопросы», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В прошлом сезоне голкипер провел 38 матчей за «Арсенал», в 16-и из который сыграл на ноль, а в сезоне 2023/2024 принял участие в 4-х встречах и в одном поединке оставил свои ворота в неприкосновенности.
Ранее сообщалось о том, что Рамсдейл может перейти в «Челси» или «Баварию».