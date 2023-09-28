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    Акинфеев: Мне неинтересно, что там Марио обещал и подписал

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    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Ни я, ни кто-либо из игроков не должен оценивать поступки другого футболиста. Не знаю, правильное оно или нет, но это моё мнение. Мне неинтересно, что там Марио обещал и подписал.

    Он захотел — взял и уехал. Меня спрашивали: ты хочешь возвращения Фернандеса? Я отвечал: "Если человек хочет, то он сделает это". Марио выбрал другую историю.

    Меня судьба Марио не волнует по одной простой причине — у него есть своя голова на плечах. За Фернандеса никто ничего решать не будет. Если он пошёл такой дорогой — пожалуйста. Пускай делает так, как ему лучше», — приводит слова Акинфеева «Российская газета».

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    • Напомним, что Фернандес выступал за ЦСКА на протяжении 10-и лет, в период с 2012 по 2022 год. В 2023 году защитник вернулся в РПЛ, перейдя в «Зенит».

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