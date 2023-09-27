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    Верона — Аталанта: смотреть онлайн в прямом эфире

    27.09.2023 в 19:30 начнется матч в Серии А Верона — Аталанта

    Футбол Серия A Верона Аталанта Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Верона и Аталанта начнут матч в 19:30 в Серии А, 27.09.2023.

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    Последний матч между собой: Аталанта — Верона 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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