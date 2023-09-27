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    В Федерации футбола Таджикистана призвали допустить команды из России к международным турнирам

    Футбол Сборная России Футбол России
    Пресс-атташе Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев прокомментировал участие российских клубов и сборных команд в международных турнирах.

    Наставник сборной России Валерий Карпин
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    Наставник сборной России Валерий Карпин

    «Турнир развития УЕФА в Минске пройдет с участием юношеских сборных России, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана. Участвуют команды 2009 г.р. и младше. Нас пригласила Ассоциация футбола Беларуси. Для нашей сборной предстоящий турнир — этап подготовки к отборочному раунду Кубка Азии-2025 (U-17), который пройдет осенью следующего года. В Минске участвуют сборные U-15.

    Футбол вне политики! Мы считаем, что российские сборные и клубы должны участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА», — сказал Салиев «Чемпионату».

    Ранее о бойкоте матчей с российскими футболистами публично заявили федерации Швеции, Дании, Польши, Литвы и Латвии.

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