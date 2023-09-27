В Федерации футбола Таджикистана призвали допустить команды из России к международным турнирам

Пресс-атташе Федерации футбола Таджикистанапрокомментировал участие российских клубов и сборных команд в международных турнирах.

«Турнир развития УЕФА в Минске пройдет с участием юношеских сборных России, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана. Участвуют команды 2009 г.р. и младше. Нас пригласила Ассоциация футбола Беларуси. Для нашей сборной предстоящий турнир — этап подготовки к отборочному раунду Кубка Азии-2025 (U-17), который пройдет осенью следующего года. В Минске участвуют сборные U-15.

Футбол вне политики! Мы считаем, что российские сборные и клубы должны участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА», — сказал Салиев «Чемпионату».

Ранее о бойкоте матчей с российскими футболистами публично заявили федерации Швеции, Дании, Польши, Литвы и Латвии.