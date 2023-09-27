Матч сборной России с Кенией может пройти на поле при гостинице

Товарищеский матч между сборнымиможет пройти на поле при гостинице в Турции. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

«Вариант со стадионом отеля Titanic Marden Palace был предложен нам, но еще ничего не согласовано. Есть и другие варианты.

Как уже упоминалось, мы ждем согласования более мелких деталей. Договор еще не заключен», — приводит слова Отиено Sport24.

Ранее сообщалось, что в октябре сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном.

С 4 по 12 сентября прошел очередной сбор национальной команды. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.