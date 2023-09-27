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    Матч сборной России с Кенией может пройти на поле при гостинице

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Товарищеский матч между сборными России и Кении может пройти на поле при гостинице в Турции. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Вариант со стадионом отеля Titanic Marden Palace был предложен нам, но еще ничего не согласовано. Есть и другие варианты.

    Как уже упоминалось, мы ждем согласования более мелких деталей. Договор еще не заключен», — приводит слова Отиено Sport24.

    Ранее сообщалось, что в октябре сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном.

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    • С 4 по 12 сентября прошел очередной сбор национальной команды. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

    Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

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