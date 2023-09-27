В состав юниорской сборной России по футболу вызвали сына Ильи Ковальчука

На сбор футбольной сборной U14 России вызвали, который является сыном известного хоккеиста

Российская сборная сыграет на Турнире развития УЕФА. Всего на сбор вызвано 23 футболиста 2009 года рождения, пять из них дебютанты. Главным тренером сборной России является Владимир Волчек. Сборы команды пройдут на базе «Рублево» в Москве и продлятся до 1 октября.

Турнир развития УЕФА состоится в столице Беларуси Минске с 3 по 8 октября. Всего в нем примут участие четыре сборные: Россия, Беларусь, Киргизия и Таджикистан. В окончательную заявку на турнир войдут 20 игроков.

Напомним, что вчера, 26 сентября, Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил сборным России до 17 лет принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе до конца сезона.