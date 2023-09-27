ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубен Диаш и Джон СтоунзСтоунз, Диаш, Ким Мин Чжэ и еще семь лучших центральных защитников мира
    Все новости спорта

    Губерниев отреагировал на решение Англии и Украины бойкотировать турниры УЕФА с участием России

    Футбол Сборная России Футбол России
    Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался по поводу заявления Футбольной ассоциации Англии и Украинской ассоциации футбола, которые сообщили, что откажутся участвовать в турнирах под эгидой УЕФА, до которых допустят сборную России.

    Дмитрий Губерниев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Губерниев

    «Как по мне, это решение, мягко говоря, странное. Но мы оставим это на их совести. Самое главное, что большая часть участников готова играть. Мы должны ориентироваться на тех, кто готов нас принимать. Там и так будет достаточно проблем. Просто если мы сами будем бить себя по рукам, то мы вообще спорт потеряем.

    Представьте — вы родитель молодого 16-летнего футболиста, у которого есть выбор. Он попал в сборную и может ехать и играть, или оставаться здесь и потерять свой шанс. Нужны серьезные соперники, игра на международном уровне очень важна. Я считаю, что в данной ситуации двух мнений быть не может. Особенно когда дело касается подрастающего поколения. У нас и так взрослые зачастую берут на себя слишком много, что связано с нашими детьми. С моей точки зрения, надо ехать, выступать и прорубать это спортивное окно в Европу!» — сказал Губерниев «СЭ».

    Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли команда Гвардиолы прихлопнуть «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Милан» всухую выиграет у «Кальяри»
  • «Кальяри» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • Сорвет ли «Реал» злость на «Лас-Пальмасе»?
  • «Реал» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.37
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Кальяри — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Реал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Наполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры