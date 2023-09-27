Фернандес: Чемпионат сложный, все команды по-особенному настраиваются на матчи против «Зенита»

Защитниквысказался о текущем турнирном положении санкт-петербургского клуба.

«Зенит в самом деле многократный и многолетний чемпион, 5 лет подряд завоевывал титул чемпиона России, брал кубки. Сейчас у нас не та позиция, на которую рассчитывали. Но это вполне объяснимо. Чемпионат сложный, все команды, особенно после стольких лет доминирования "Зенита", по-особенному настраиваются на каждый матч против нас. "Краснодар", "Динамо", "Спартак", ЦСКА — очень сильные команды. Даже и "Ростов", пусть сейчас у них не лучший период. Работаем над тем, чтобы вернуться туда, где привыкли находиться — на вершину», — цитирует Фернандеса Sport24.

После девяти туров сине-бело-голубые занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.