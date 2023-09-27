Бонгонда: «Спартак» нуждается в Промесе

Хавбек «Спартака»назваллучшим другом в команде.

«У меня хорошие отношения со всеми в команде. Я очень счастлив быть в "Спартаке". Промес — мой лучший друг. Мы говорим на одном языке, общались с ним и до подписания контракта со "Спартаком", и в первый день моего нахождения здесь. Капитанская повязка Промеса? Да даже, когда у него нет капитанской повязки, он всегда говорит что-то приободряющее команде. Он один из лидеров в "Спартаке". Мы нуждаемся в нем», — сказал Бонгонда «СЭ».

«Спартак» после 9 туров с 16-ю очками идет на 4-й строчке в таблице РПЛ.