Почеттино отреагировал на то, что владельцы «Челси» заходят в раздевалку команды

Главный тренерзаявил, что ему нравится, когда владельцы заходят в раздевалку команды, чтобы мотивировать игроков.

«За всю мою тренерскую карьеру (в "Эспаньоле", "Саутгемптоне", "Тоттенхэме" и ПСЖ) мне нравилось, когда владельцы заходят в раздевалку. Это хорошо.

Самое важное — то, как они общаются с игроками. Если они делают это в хорошей, корректной манере, то их присутствие в раздевалке очень приветствуется.

Мы говорим с ними о футболе. Я не вижу в этом ничего плохого. Другое дело, если бы они пришли выступить с речью или что-то в этом духе, но в нашем случае такие визиты очень приветствуются.

Они владеют клубом и могут делать все, что хотят! Мы очень рады, что они приходят и делятся с нами своими мыслями — неважно, после победы или после поражения в воскресенье», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

После 6-и туров «Челси» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 5-ю очками в активе. В следующем матче Премьер-лиги «синие» сыграют с «Фулхэмом» 2-го октября.