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    Почеттино отреагировал на то, что владельцы «Челси» заходят в раздевалку команды

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что ему нравится, когда владельцы заходят в раздевалку команды, чтобы мотивировать игроков.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «За всю мою тренерскую карьеру (в "Эспаньоле", "Саутгемптоне", "Тоттенхэме" и ПСЖ) мне нравилось, когда владельцы заходят в раздевалку. Это хорошо.

    Самое важное — то, как они общаются с игроками. Если они делают это в хорошей, корректной манере, то их присутствие в раздевалке очень приветствуется.

    Мы говорим с ними о футболе. Я не вижу в этом ничего плохого. Другое дело, если бы они пришли выступить с речью или что-то в этом духе, но в нашем случае такие визиты очень приветствуются.

    Они владеют клубом и могут делать все, что хотят! Мы очень рады, что они приходят и делятся с нами своими мыслями — неважно, после победы или после поражения в воскресенье», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

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