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    Агбонлахор: Смотришь на «Челси» и не испытываешь ни малейшего страха

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    Экс-футболист «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался о неудачных результатах «Челси» в нынешнем сезоне.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Джексон нестабильно играет в нападении. Мудрику нужны время и индивидуальные тренировки. На позицию левого защитника пора начать выпускать Чилуэлла. Почеттино оставляет его в запасе и использует на фланге Колвилла. Это что, попытка подражать Гвардиоле?

    Заслуживает ли Галлахер играть в основе? От него вообще-то пытались избавиться. "Челси" пора выбрать стартовый состав и строго придерживаться его.

    Я был уверен в победе "Астон Виллы" в матче 6-го тура АПЛ. Смотришь на "Челси" и не испытываешь ни малейшего страха. Смотришь на состав лондонской команды и думаешь — на что они потратили миллиард евро? 15-миллионная полузащита "Виллы" задавила хавбеков "Челси". Болельщики синих не хотят повторения прошлого сезона, это очевидно», — приводит слова Агбонлахора Football.London.

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    • Напомним, что после 6-и туров «Челси» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 5-ю очками в активе. В последнем матче «синие» на своем поле проиграли «Астон Вилле» со счетом 0:1.

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