Агбонлахор: Смотришь на «Челси» и не испытываешь ни малейшего страха

Экс-футболиствысказался о неудачных результатах «Челси» в нынешнем сезоне.

«Джексон нестабильно играет в нападении. Мудрику нужны время и индивидуальные тренировки. На позицию левого защитника пора начать выпускать Чилуэлла. Почеттино оставляет его в запасе и использует на фланге Колвилла. Это что, попытка подражать Гвардиоле?

Заслуживает ли Галлахер играть в основе? От него вообще-то пытались избавиться. "Челси" пора выбрать стартовый состав и строго придерживаться его.

Я был уверен в победе "Астон Виллы" в матче 6-го тура АПЛ. Смотришь на "Челси" и не испытываешь ни малейшего страха. Смотришь на состав лондонской команды и думаешь — на что они потратили миллиард евро? 15-миллионная полузащита "Виллы" задавила хавбеков "Челси". Болельщики синих не хотят повторения прошлого сезона, это очевидно», — приводит слова Агбонлахора Football.London.

Напомним, что после 6-и туров «Челси» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 5-ю очками в активе. В последнем матче «синие» на своем поле проиграли «Астон Вилле» со счетом 0:1.