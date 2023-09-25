Селюк: В «Зените» слишком много бразильцев

Российский футбольный агентпрокомментировал поражение «Зенита» в домашнем матче с «Локомотивом» в 9-м туре РПЛ (1:2).

«Исход матча удивил многих. Все думали, что "Зенит" выиграет. У питерцев чересчур большое количество бразильцев, которые, как правило, всегда мало мотивированы, они больше карнавальщики. "Локомотив" был настроен и более собран, особенно Дзюба и Тикнизян. Москвичи вышли биться, за счёт желания и самоотдачи победили.

Брать пример с "Шахтёра", конечно, хорошо, но это работало много лет назад, украинцы уже не имеют такое количество бразильцев в составе. "Зениту" надо что-то менять.

С Малкомом и Венделом как-то повезло, плюс-минус попали с Клаудиньо, но они стали брать уже всех подряд. Количество бразильцев не должно превышать 2-3 человек. Карнавальщиков лучше отправить в Бразилию», — цитирует Селюка радио «Движение».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Зенит» потерял лидерство в чемпионате, опустившись на третью строчку. «Локомотив» теперь занимает 6-е место в РПЛ.