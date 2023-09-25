«Это часть игры». Агент Вендела — о реакции игрока на потасовку в конце матча «Зенит» — «Локомотив»

Агент полузащитникарассказал о реакции игрока на стычку в концовке встречи 9-го тура РПЛ с(1:2).

«Мы общались с игроком об этом эпизоде. Он сказал, что это часть игры, был большой накал страстей. Ничего серьезного», — сказал Рибейро «СЭ».

После этого матча «Зенит» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Сергея Семака сыграют 30-го сентября с «Оренбургом».

В нынешнем сезоне Вендел провел 7 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи. Ранее экс-футболист сборной России Андрей Аршавин назвал полузащитника лучшим игроком в РПЛ на данный момент.