ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мария СаккариСаккари выиграла «тысячник» в Мексике, Хачанов наконец-то восстановился, а Радукану досрочно завершила сезон
  • 16:35
    • Промес устроил скандал в отделении полиции
  • 14:58
    • СКА одержал третью победу подряд
  • 14:40
    • Хачанов вышел в финал на турнире в Китае
  • 14:09
    • Сафиуллин обыграл Музетти и впервые вышел в финал турнира ATP
    Все новости спорта

    Сулейманов считает, что победа над «Зенитом» перечеркивает все последние неудачи «Локомотива»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Зенит
    Недавний новичок «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал победу своего клуба над «Зенитом» в матче 9-го тура РПЛ со счетом 2:1 и сказал, что этот успех дорогого стоит.

    Тимур Сулейманов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тимур Сулейманов

    «Как всегда, у "Зенита" дома тяжело играть, мы прооборонялись. У нас очень качественные игроки в обороне, полузащите и в атаке. Свои функции, которые нам дал тренер, мы выполнили.

    Ощущения великолепные, потому что после того, как я пришел в клуб, к сожалению, у нас были поражение и ничья в Кубке, где по пенальти проиграли. Выиграть у "Зенита" у них дома — это все перечеркивает и поднимает морально вверх», — сказал Сулейманов «Матч ТВ».

    Тимур Сулейманов является воспитанником «Локомотива», но сразу пробиться в главную команду не смог. В 2020 году он перешел в «Нижний Новгород», где стал основным нападающим, игроком молодежной сборной России. В сентябре 2023 года Сулейманов вернулся в «Локомотив».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» опустится на дно турнирной таблицы?!
  • «Факел» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Победная серия СКА дополнится третьим матчем
  • «Адмирал» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Неудачная серия «Авангарда» уйдет в прошлое на территории «Автомобилиста»
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пройссен Мюнстер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры