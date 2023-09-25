Сулейманов считает, что победа над «Зенитом» перечеркивает все последние неудачи «Локомотива»

Недавний новичок «Локомотива»прокомментировал победу своего клуба надв матче 9-го тура РПЛ со счетом 2:1 и сказал, что этот успех дорогого стоит.

«Как всегда, у "Зенита" дома тяжело играть, мы прооборонялись. У нас очень качественные игроки в обороне, полузащите и в атаке. Свои функции, которые нам дал тренер, мы выполнили.

Ощущения великолепные, потому что после того, как я пришел в клуб, к сожалению, у нас были поражение и ничья в Кубке, где по пенальти проиграли. Выиграть у "Зенита" у них дома — это все перечеркивает и поднимает морально вверх», — сказал Сулейманов «Матч ТВ».

Тимур Сулейманов является воспитанником «Локомотива», но сразу пробиться в главную команду не смог. В 2020 году он перешел в «Нижний Новгород», где стал основным нападающим, игроком молодежной сборной России. В сентябре 2023 года Сулейманов вернулся в «Локомотив».