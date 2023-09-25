Романцев о прогрессе женского футбола: Включил ЧМ и только минут через 5 понял, что это женщины

Бывший главный тренер «Спартака»поделился мнением о развитии женского футбола.

«Если время будет, я приду посмотреть на женскую команду "Спартак". В мое время этого не было, для меня это экзотика, хотя, когда первые женские команды появились в России, мне было как-то немножко неудобно за девочек.

Сейчас смотрю, насколько вырос женский футбол — это что-то! Я как-то включил телевизор, [смотрел] чемпионат мира, минут через пять только понял, что это женщины, потому что они и двигаются, и думают практически не хуже мужчин, сильно поднялся женский футбол», — приводит слова Романцева ТАСС.

Напомним, победителем недавнего женского чемпионата мира по футболу стала сборная Испании, выигравшая в финале у Англии (1:0).