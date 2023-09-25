ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Локомотив»Берегись «Локомотива». Команда Семака уступила «железнодорожникам», упустив шанс возглавить таблицу
  • 07:15
    • «Интер Майами» без Месси сыграл вничью с «Орландо Сити»
  • 00:13
    • Рублев в паре с Хуркачем проиграли Тиафо и Шелтону на Кубке Лэйвера. Сборная мира победила на турнире
  • 00:05
    • «Атлетико» взял верх над «Реалом»
    Все новости спорта

    Романцев о прогрессе женского футбола: Включил ЧМ и только минут через 5 понял, что это женщины

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о развитии женского футбола.

    Олег Романцев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Романцев

    «Если время будет, я приду посмотреть на женскую команду "Спартак". В мое время этого не было, для меня это экзотика, хотя, когда первые женские команды появились в России, мне было как-то немножко неудобно за девочек.

    Сейчас смотрю, насколько вырос женский футбол — это что-то! Я как-то включил телевизор, [смотрел] чемпионат мира, минут через пять только понял, что это женщины, потому что они и двигаются, и думают практически не хуже мужчин, сильно поднялся женский футбол», — приводит слова Романцева ТАСС.

    Напомним, победителем недавнего женского чемпионата мира по футболу стала сборная Испании, выигравшая в финале у Англии (1:0).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» опустится на дно турнирной таблицы?!
  • «Факел» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Победная серия СКА дополнится третьим матчем
  • «Адмирал» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Неудачная серия «Авангарда» уйдет в прошлое на территории «Автомобилиста»
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Адмирал — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пройссен Мюнстер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры