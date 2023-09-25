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    Орлов рассказал, почему «Зенит» проиграл «Локомотиву»

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    Известный журналист Геннадий Орлов прокомментировал поражение «Зенита» от «Локомотива» (1:2) в девятом туре РПЛ.

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    «Главная причина поражения "Зенита" — недостаточная физическая готовность. Хозяевам просто-напросто не хватило сил, выносливости на концовку. Все давалось натужно во втором тайме. До перерыва сине-бело-голубые привыкли к Дзюбе, довольно легко с ним справлялись.

    Но во второй половине встречи сработали замены Галактионова. Ушел Дзюба, ускорилась игра железнодорожников. Гости растащили "Зенит" по флангам, поставили в тупик. Очень хороший настрой был у москвичей, спортивная злость. Тут надо отдать должное тренеру. Прессинг "Локо" оказался эффективнее. Семаку и его помощникам нужно ответить на важный вопрос: почему подопечным не хватило свежести?

    При этом дьявол кроется в деталях. Можно вспомнить два, наверное, ключевых момента матча.

    Ну как же Кассьерра небрежно покатил мяч Сергееву на пустые ворота! Очень сильно, тот никак не мог успеть на такой пас... Ну отдай точнее, в ногу! В чем проблема?

    Ну и конечно, возникают вопросы к Круговому. Как же он ввел мяч из аута?! В итоге "Локомотив" забил победный гол. Что он сделал? Перед ним стоял Барриос. Как можно было так неудобно бросить? Фактически подарил мяч сопернику... Ну что это такое?

    "Зенит" упустил три очка. Мог вполне увеличивать преимущество. Но это футбол. "Локомотив" надо еще раз похвалить за концовку. Боевая команда! А у хозяев устали лидеры. Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос. Почему-то хозяева выглядели уставшими», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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